Открывшего огонь в больнице города Бирмингем нашли мертвым - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В больнице Бирмингема штата Алабама нашли мертвым стрелка, ранившего двух человек.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщает Breaking911.

У него на теле нашли огнестрельное ранение. О состоянии пострадавших не сообщается. Мотив преступления также не ясен.

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/Неизвестный устроил стрельбу в одной из больниц американского города Бирмингем (штат Алабама).

По предварительным данным, ранения получили два человека.

Как передает Report, инцидент произошел вечером в среду, 14 марта. Что стало причиной стрельбы, не уточняется.В полиции отметили, что подозреваемый был задержан. Другие подробности пока неизвестны.