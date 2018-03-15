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    Открывшего огонь в больнице города Бирмингем нашли мертвым - ОБНОВЛЕНО

    У него на теле нашли огнестрельное ранение

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В больнице Бирмингема штата Алабама нашли мертвым стрелка, ранившего двух человек.

    Как передает Report, об этом в Twitter сообщает Breaking911.

    У него на теле нашли огнестрельное ранение. О состоянии пострадавших не сообщается. Мотив преступления также не ясен.

    *** 05:13

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/Неизвестный устроил стрельбу в одной из больниц американского города Бирмингем (штат Алабама).

    По предварительным данным, ранения получили два человека.

    Как передает Report, инцидент произошел вечером в среду, 14 марта. Что стало причиной стрельбы, не уточняется.В полиции отметили, что подозреваемый был задержан. Другие подробности пока неизвестны.

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