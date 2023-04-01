Основателя партии "Неподчинившаяся Франция" подозревают в оскорблении полиции

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении основателя партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона по подозрению в публичном оскорблении полицейских.

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении основателя партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона по подозрению в публичном оскорблении полицейских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу вечером газета Le Parisien.

В воскресенье в эфире телеканала Эль-се-и, комментируя действия спецподразделения французской полиции BRAV-M (Моторизированные бригады по пресечению насильственных действий) во время разгона демонстраций, Меланшон сказал: "Мы отправим этих людей лечиться. Это ненормальная деятельность, когда человек добровольно идет на то, чтобы избивать прохожих на улице вдвоем [с напарником]". Эти слова и стали поводом для начала расследования по подозрению в публичном проявлении неуважения или оскорблении представителей власти.

Помимо Меланшона, 29 марта было начато предварительное расследование и в отношении адвоката Ариэ Алими. Он выступил с заявлением о том, что члены групп BRAV-M "устраивают охоту на людей" и "ломают кости", а также сравнил их с отрядами "вольтижеров", которые тоже передвигались на мотоциклах и использовались для обеспечения порядка на манифестациях с 1969 года. В 1986 году они были распущены после того, как в результате их вмешательства от побоев умер 22-летний Малик Уссекин.