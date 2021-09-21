Гендиректор BioNTech Угур Шахин удостоен премии Эрлиха

Генеральный директор германской компании BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Угур Шахин и его супруга, директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи будут удостоены престижной пре

Генеральный директор германской компании BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, Угур Шахин и его супруга, директор по медицинским исследованиям Озлем Тюречи будут удостоены престижной премии Пауля Эрлиха и Людвига Дармштадтера в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Попечительского совета Фонда Пауля Эрлиха.

Помимо супружеской пары, лауреатом премии в 2022 году станет венгерский биохимик Каталин Карико, которая присоединилась к BioNTech в 2013 году. Отмечается, что награда будет присуждена за "достижения в разработке матричной РНК (мРНК) для профилактических и терапевтических целей". "Невероятно быстрая разработка высокоэффективной вакцины против коронавируса, которая, как оказалось, играет решающую роль в сдерживании пандемии SARS-CoV2 во всем мире, стала выдающимся успехом", - подчеркивается в заявлении. Кроме того, за последние годы фирма из Майнца добилась значительного прогресса в клиническом применении противораковых вакцин.

21 декабря 2020 года Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) рекомендовало выдачу временного регистрационного удостоверения для вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной консорциумом BioNTech и Pfizer. В тот же день препарат был одобрен Европейской комиссией, что открыло путь для начала вакцинации на территории ЕС. Препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. Компания BioNTech занимается преимущественно разработкой методов иммунотерапии рака.

Церемония вручения наград по традиции пройдет 14 марта 2022 года в день рождения Нобелевского лауреата Пауля Эрлиха в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне.

Премия Пауля Эрлиха и Людвига Дармштадтера - ежегодная награда, присуждаемая Фондом Пауля Эрлиха с 1952 года за новаторские исследования в области медицины. Она является одной из самых престижных и всемирно известных премий, присуждаемых в области медицины в Германии. Призовой фонд премии составляет 120 тыс. евро.