Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 11:45
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Премьер-министр Венгрии будет принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября", - сказал он.
