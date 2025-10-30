Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге для журналистов заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

"Премьер-министр Венгрии будет принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября", - сказал он.