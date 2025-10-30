İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Orban Vaşinqtonda Trampla görüşəcək

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 12:23
    Orban Vaşinqtonda Trampla görüşəcək
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban noyabrın 7-də Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş nazirinin administrasiyasının rəhbəri Gergey Quyyaş jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə bildirib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 7-də Ağ Evdə Macarıstanın Baş nazirini qəbul edəcək", - o deyib.

    Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделе

