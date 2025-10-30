Orban Vaşinqtonda Trampla görüşəcək
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 12:23
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban noyabrın 7-də Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş nazirinin administrasiyasının rəhbəri Gergey Quyyaş jurnalistlər üçün keçirilən brifinqdə bildirib.
"ABŞ Prezidenti Donald Tramp noyabrın 7-də Ağ Evdə Macarıstanın Baş nazirini qəbul edəcək", - o deyib.
