Çin orbitə məsafədən zondlama peyki buraxıb
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Çin orbitə məsafədən zondlama peyki buraxıb

    Çin orbitə məsafədən zondlama peyki buraxıb

    Çinin "Changzheng-6A" ("Böyük yürüş - 6A") raket daşıyıcısı bazar günü mülki istifadə üçün nəzərdə tutulmuş "Yaogan-50 02" məsafədən zondlama kosmik aparatını orbitə çatdırıb.

    "Report" bu barədə CGTN-ə istinadən xəbər verir.

    Orta sinifli "Changzheng-6A" daşıyıcısı Çinin şimalındakı Şansi əyalətində yerləşən Tayyuan kosmodromundan start götürüb. Kosmik aparat ştat rejimində 500 km hündürlükdəki hədəf orbitinə çıxarılıb.

    "Yaogan" seriyalı peyklər, əsasən, ərazilərin topoqrafik xəritəsinin çəkilməsi, kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının monitorinqi, habelə təbii fəlakətlər barədə erkən xəbərdarlıq üçün tətbiq edilir. Bununla belə, müstəqil Qərb analitikləri bu aparatları kəşfiyyat peykləri kateqoriyasına aid edirlər.

    "Yaogan" kosmik aparatı Çin Aerokosmik Elm və Texnika Korporasiyasının (CASC) törəmə strukturu olan Çin Kosmik Texnologiyalar Akademiyası tərəfindən hazırlanıb.

    məsafədən zondlama peyki Çin Aerokosmik Elm və Texnika Korporasiyası topoqrafik xəritə
    Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования земли

    Çin orbitə məsafədən zondlama peyki buraxıb

