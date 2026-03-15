Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-6А" ("Великий поход-6А") в воскресенье доставила на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования "Яогань-50 02" (Yaogan-50 02), предназначенный для гражданского использования.

Носитель среднего класса "Чанчжэн-6А" поднялся с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси на севере КНР. Космический аппарат был штатно выведен на целевую орбиту на высоте 500 км.

Спутники серии "Яогань" главным образом применяются для топографического картографирования территорий, мониторинга урожайности сельскохозяйственных культур, а также раннего предупреждения о природных катаклизмах. При этом западные независимые аналитики относят эти аппараты к категории разведывательных спутников.

Космический аппарат "Яогань" разработан Китайской академией космических технологий - дочерней структурой Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).