    Komanda
    • 15 mart, 2026
    • 21:59
    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib

    Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Favorit sayılan komandalar rəqiblərinə qalib gələrək yarımfinala yüksəliblər.

    1/4 final

    "Lənkəran" – "Baku Fire-2" 2:8

    U-19 – PFL 3:4

    "Xan-Lənkəran" – "Araz-Naxçıvan" 3:12

    "STAR kargo" – "Neftçi" İK 3:12

    Yarımfinal cütlükləri belədir:

    PFL – "Araz-Naxçıvan"

    "Baku Fire-2" – "Neftçi" İK

    Futzal üzrə Azərbaycan Kuboku Azərbaycan Futzal Federasiyası 1/4 final mərhələsi

