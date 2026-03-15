Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib
Komanda
- 15 mart, 2026
- 21:59
Futzal üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin oyunları keçirilib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Favorit sayılan komandalar rəqiblərinə qalib gələrək yarımfinala yüksəliblər.
1/4 final
"Lənkəran" – "Baku Fire-2" 2:8
U-19 – PFL 3:4
"Xan-Lənkəran" – "Araz-Naxçıvan" 3:12
"STAR kargo" – "Neftçi" İK 3:12
Yarımfinal cütlükləri belədir:
PFL – "Araz-Naxçıvan"
"Baku Fire-2" – "Neftçi" İK
