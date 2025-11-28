Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Орбан сегодня рассчитывает обсудить с Путиным украинское урегулирование

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 09:36
    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что сегодня встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Он планирует обсудить с российским президентом украинское урегулирование.

    Виктор Орбан Венгрия Владимир Путин Россия российско-украинская война
    Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək
    Hungarian PM Orban to meet Putin in Moscow for Ukraine talks

    Лента новостей