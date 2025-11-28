Орбан сегодня рассчитывает обсудить с Путиным украинское урегулирование
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 09:36
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что сегодня встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.
Он планирует обсудить с российским президентом украинское урегулирование.
