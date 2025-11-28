İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:02
    Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək
    Viktor Orban

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bu gün Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.

    V.Orban, Rusiya Prezidenti ilə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə etməyi planlaşdırır.

    Macarıstan Viktor Orban Rusiya Ukrayna Vladimir Putin Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Орбан сегодня рассчитывает обсудить с Путиным украинское урегулирование
    Hungarian PM Orban to meet Putin in Moscow for Ukraine talks

