Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2025
- 10:02
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bu gün Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi məlumat yayıb.
V.Orban, Rusiya Prezidenti ilə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə etməyi planlaşdırır.
