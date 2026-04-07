Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии
Другие страны
- 07 апреля, 2026
- 16:07
Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом проинформировал его о беспрецедентном вмешательстве иностранных спецслужб в парламентские выборы в Венгрии.
Как передает Report, об этом Орбан сообщил в ходе совместной пресс-конференции в Вэнсом в Будапеште.
Он также отметил, что с вице-президентом США обсудили вопрос урегулирования кризиса в Украине.
Последние новости
16:21
Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрываетсяДругие страны
16:15
ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасностиВнутренняя политика
16:13
Трамп: Сегодня решающая ночь для ИранаДругие страны
16:07
Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в ВенгрииДругие страны
16:06
В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%Бизнес
16:05
США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:53
В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%Энергетика
15:50
Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем ВостокеДругие страны
15:46