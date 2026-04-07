Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе переговоров с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом проинформировал его о беспрецедентном вмешательстве иностранных спецслужб в парламентские выборы в Венгрии.

Как передает Report, об этом Орбан сообщил в ходе совместной пресс-конференции в Вэнсом в Будапеште.

Он также отметил, что с вице-президентом США обсудили вопрос урегулирования кризиса в Украине.