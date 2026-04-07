    Orban Vensi Macarıstan seçkilərinə xarici müdaxilə barədə məlumatlandırıb

    Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Venslə danışıqlar zamanı onu Macarıstandakı parlament seçkilərinə xarici xüsusi xidmət orqanlarının misli görünməmiş müdaxiləsi barədə məlumatlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Orban Budapeştdə Venslə birgə mətbuat konfransı zamanı bildirib.

    O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin vitse-prezidenti ilə Ukraynadakı böhranın nizamlanması məsələsini müzakirə ediblər.

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Son xəbərlər

    17:51

    Georgi Kondruseviç: "Lənkəran"ın mübarizəni dayandırmasının səbəbi heyətdəki itkilərdir"

    Komanda
    17:41

    Tovuz şəhər stadionunun qazonu yenidənqurmadan sonra təftiş edilib

    Futbol
    17:36

    Sabah Biləsuvarda 600 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:34

    Azərbaycan ETSN üçün Belarusdan 100 ədəd avtomobil texnikası alacaq

    Biznes
    17:33

    ROKETSAN Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə 20 ədəd raket sistemi təhvil verib

    Region
    17:29

    Vens: ABŞ Trampın ultimatum müddəti bitənə qədər İranın infrastrukturuna zərbə endirməyəcək

    Digər ölkələr
    17:28

    Antonio Valensiya 40 yaşında karyerasını bərpa edib

    Futbol
    17:27

    Vens Macarıstanda keçiriləcək parlament seçkilərində Orbanın qələbəsinə əmindir

    Digər ölkələr
    17:24

    Kurban Berdıyev: "İmişli" ilə oyunda çox vacib xallar itirdik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti