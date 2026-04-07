Orban Vensi Macarıstan seçkilərinə xarici müdaxilə barədə məlumatlandırıb
- 07 aprel, 2026
- 16:24
Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Venslə danışıqlar zamanı onu Macarıstandakı parlament seçkilərinə xarici xüsusi xidmət orqanlarının misli görünməmiş müdaxiləsi barədə məlumatlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə V.Orban Budapeştdə Venslə birgə mətbuat konfransı zamanı bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ-nin vitse-prezidenti ilə Ukraynadakı böhranın nizamlanması məsələsini müzakirə ediblər.
