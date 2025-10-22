Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается
- 22 октября, 2025
- 11:08
Подготовка к возможной встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште все еще продолжается.
Как передает Report, об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.
"Глава МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к встрече [Трампа и Путина - ред.] продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан.
Напомним, что США и Россия заявили о приостановке подготовки ко встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.
