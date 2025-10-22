Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 11:08
    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

    Подготовка к возможной встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште все еще продолжается.

    Как передает Report, об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

    "Глава МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к встрече [Трампа и Путина - ред.] продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан.

    Напомним, что США и Россия заявили о приостановке подготовки ко встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

    Венгрия Виктор Орбан Россия США Будапешт российско-украинская война
    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir

    Последние новости

    11:42

    Пашинян назвал его благодарность Алиеву важным шагом вперед

    В регионе
    11:37

    Международные путешественники ознакомилась с разрушениями в Агдаме

    Карабах
    11:32

    Оливер Кемпкен: Темпы восстановления Карабаха говорят о больших перспективах региона

    Карабах
    11:31

    Пашинян: Надеемся на открытие границы с Турцией в ближайшее время

    В регионе
    11:31

    СМИ: Рубио завтра посетит Израиль с двухдневным визитом

    Другие страны
    11:30

    Путешественник из Германии впечатлен масштабами восстановительных работ в Карабахе

    Карабах
    11:29

    Путешественник из Португалии: В Карабахе люди наконец живут в мире

    Карабах
    11:27

    Камран Алиев примет участие в мероприятии COP30 в Белене

    Внутренняя политика
    11:26

    Азербайджан назвал ключевые направления сотрудничества с Латвией, Эстонией и Финляндией

    Бизнес
    Лента новостей