Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

Подготовка к возможной встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Будапеште все еще продолжается.

Как передает Report, об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсетях.

"Глава МИД Петер Сийярто находится в Вашингтоне. Подготовка к встрече [Трампа и Путина - ред.] продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его проведем", - написал Орбан.

Напомним, что США и Россия заявили о приостановке подготовки ко встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.