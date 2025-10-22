İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir

    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir

    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Baş nazir: Trampla Putinin Budapeştdəki görüşünə hazırlıq davam edir
    Viktor Orban

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Rusiya lideri Vladimir Putinin Budapeştdə keçiriləcək mümkün görüşünə hazırlıq davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.

    "Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto Vaşinqtondadır. (Tramp və Putinin - red.) görüşünə hazırlıq davam edir. Tarix hələ müəyyən edilməyib", - M.Orban yazıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və Rusiya iki ölkə liderlərinin Budapeştdəki görüşünə hazırlığın dayandırıldığını bəyan edib.

    ABŞ Donald Tramp Rusiya Vladimir Putin Budapeşt Viktor Orban
    Орбан: Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште продолжается

