    СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановлена

    • 21 октября, 2025
    • 19:27
    США и Россия приостановили подготовку ко встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

    "Первый телефонный разговор между госсекретарем (Марко) Рубио и министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым был продуктивным, однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше", – говорится в публикации.

    Ранее Financial Times сообщала, что 30 октября в венгерской столице встретятся Рубио и Лавров.

    KİV: Putin-Tramp görüşünə hazırlıq dayandırılıb

