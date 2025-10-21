СМИ: Подготовка ко встрече Путина и Трампа приостановлена

США и Россия приостановили подготовку ко встрече лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х корреспондент NBC News Гаррет Хааке со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Первый телефонный разговор между госсекретарем (Марко) Рубио и министром иностранных дел (РФ Сергеем) Лавровым был продуктивным, однако президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы продвигаться дальше", – говорится в публикации.

Ранее Financial Times сообщала, что 30 октября в венгерской столице встретятся Рубио и Лавров.