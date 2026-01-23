Орбан назвал "финансовой бомбой" план ЕС по восстановлению Украины

План по финансовым нуждам Украины на послевоенное восстановление и реконструкцию страны, представленный вчера лидерам ЕС, можно охарактеризовать как "финансовую бомбу".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, при этом уточнив, что он не должен раскрывать содержание документа.

"Мы собрались на чрезвычайный саммит для обсуждения трансатлантических отношений и получили этот документ, который предусматривает масштабные финансовые обязательства и ускоренную интеграцию Украины в ЕС", - сказал Орбан.

Он резко раскритиковал предложенную модель финансирования, подчеркнув, что реализация такого плана означает рост долговой нагрузки Евросоюза. По его словам, Венгрия не против, чтобы отдельные страны помогали Украине финансово, но не за счет общего бюджета ЕС.

Помощь должна предоставляться добровольно и каждой страной индивидуально, а не через механизмы Евросоюза, заявил он.

По словам Орбана, документ основан на запросах Украины на финансирование в размере 800 млрд евро на ближайшие десять лет - 500 млрд евро на первом, и 300 млрд евро на втором этапе.

Кроме того, отметил он, упоминается еще около 700 млрд евро возможных дополнительных военных расходов на тот же период.

Орбан назвал этот подход "эффектом атомной бомбы" для европейской политики, подчеркнув, что ранее предполагались возможные переговоры о сокращении или смягчении "украинских запросов", однако, в итоге, они были приняты практически без изменений.

Венгерский премьер особо отметил ту часть документа, в которой определена дата вступления Украины в Европейский союз - 2027 год.

"Венгрия выступает против этого", - заявил Орбан, подчеркнув, что в обозримом будущем венгерский парламент не поддержит вступление Украины в ЕС.

Таким образом, он фактически поставил под сомнение не только масштабы финансовой поддержки Украины, но и стратегический курс ЕС, заявив, что предложенные планы могут подорвать устойчивость Евросоюза.

Ранее издание Politico опубликовало некоторые подробности 18-страничного плана восстановления Украины, который Европейская комиссия распространила среди стран-членов перед началом саммита в Брюсселе в четверг.