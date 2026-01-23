Orban: Aİ-nin Ukraynanın bərpası ilə bağlı planı "maliyyə bombası"dır
- 23 yanvar, 2026
- 23:21
Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpası və yenidənqurulması üçün maliyyə ehtiyacları ilə bağlı Avropa İttifaqı liderlərinə təqdim edilən plan "maliyyə bombası" kimi xarakterizə edilə bilər.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə jurnalistlərə Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban bildirib, eyni zamanda qeyd edib ki, o, sənədin məzmununu açıqlamamalıdır.
"Biz transatlantik münasibətləri müzakirə etmək üçün fövqəladə sammitə toplaşdıq və geniş maliyyə öhdəliklərini, Ukraynanın Avropa İttifaqına sürətli inteqrasiyasını nəzərdə tutan bu sənədi əldə etdik", - Orban qeyd edib.
O, təklif edilən maliyyələşdirmə modelini kəskin tənqid edərək vurğulayıb ki, belə planın həyata keçirilməsi Avropa İttifaqının borc yükünün artması deməkdir. Onun sözlərinə görə, Macarıstan ayrı-ayrı ölkələrin Ukraynaya maliyyə yardımı göstərməsinə qarşı deyil, lakin bu, Avropa İttifaqının ümumi büdcəsi hesabına olmamalıdır.
Orbanın fikrincə, yardım Avropa İttifaqının mexanizmləri vasitəsilə deyil, könüllü şəkildə və hər bir ölkə tərəfindən fərdi olaraq göstərilməlidir.
"Sənəd Ukraynanın növbəti on il üçün 800 milyard avro məbləğində maliyyələşdirmə tələblərinə əsaslanır. Birinci mərhələdə 500 milyard, ikinci mərhələdə isə 300 milyard avro nəzərdə tutulur" , - Macarıstanın Baş naziri bildirib.
Bundan əlavə, o qeyd edib ki, eyni dövr üçün təxminən 700 milyard avro əlavə hərbi xərc də mümkündür.
Orban bu yanaşmanı Avropa siyasəti üçün "atom bombası effekti" adlandırıb və vurğulayıb ki, əvvəllər Ukraynanın tələblərinin azaldılması və ya yumşaldılması ilə bağlı danışıqların mümkünlüyü nəzərdə tutulsa da, nəticədə onlar demək olar, dəyişdirilmədən qəbul edilib.
Macarıstan Baş naziri sənədin Ukraynanın Avropa İttifaqına qəbul tarixinin 2027-ci il olaraq müəyyən edildiyi hissəsini qabardıb.
"Macarıstan buna qarşıdır", - Orban bildirib və vurğulayıb ki, yaxın gələcəkdə Macarıstan parlamenti Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olmasını dəstəkləməyəcək.
Beləliklə, o, təklif edilən planların Avropa İttifaqının dayanıqlılığına xələl gətirə biləcəyini bildirərək, təkcə Ukraynaya maliyyə dəstəyinin miqyasını deyil, həm də Avropa İttifaqının strateji kursunu şübhə altına alıb.
Daha əvvəl "Politico" nəşri Avropa Komissiyasının cümə axşamı Brüsseldə sammit başlamazdan əvvəl üzv dövlətlər arasında yaydığı Ukraynanın bərpasına dair 18 səhifəlik planın bəzi təfərrüatlarını dərc edib.