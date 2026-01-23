Politico: США и ЕС планируют привлечь до $800 млрд для восстановления Украины

США и ЕС рассчитывают привлечь до $800 млрд государственных и частных инвестиций для восстановления Украины после окончания войны.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Politico со ссылкой на еврочиновников и дипломатов на условиях анонимности.

Согласно 18-страничному документу, оказавшемуся в распоряжении издания и посвященному долгосрочному плану восстановления Украины, план рассчитан на 10 лет и предусматривает ускоренный путь Украины к членству в ЕС.

Европейская комиссия распространила этот документ среди стран-членов в преддверии саммита лидеров, состоявшегося в четверг в Брюсселе. Стратегия восстановления предполагает прекращение огня, без которого реализация плана остается уязвимой.

Финансовая стратегия рассчитана до 2040 года и включает в себя экстренный 100-дневный операционный план запуска проекта. При этом отмечается, что продолжающиеся боевые действия затруднят привлечение инвестиций.

План восстановления является частью мирной инициативы США из 20 пунктов, сосредотачиваясь на переходе Украины от экстренной помощи к устойчивому экономическому развитию. В документе также подчеркивается роль США не только как донора, но и как стратегического экономического партнера и якоря доверия для инвесторов.

В течение 10 лет ЕС, США и международные финансовые институты, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, намерены направить на восстановление Украины до $500 млрд. Еврокомиссия планирует дополнительно выделить €100 млрд в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы, что, как ожидается, позволит привлечь до €207 млрд инвестиций.