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Орбан допустил завершение конфликта в Украине к концу 2025 года

Орбан допустил завершение конфликта в Украине к концу 2025 года Конфликт в Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, если в 2024 году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, выступающие за мир, а не за войну.
Другие страны
23 апреля 2024 г. 00:47
Орбан допустил завершение конфликта в Украине к концу 2025 года

Конфликт в Украине может быть урегулирован к концу 2025 года, если в 2024 году на июньских выборах в Европарламент и на ноябрьских выборах президента США победят кандидаты, выступающие за мир, а не за войну.

Как передает Report Как передает ТАСС, такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отметивший, что необходимо остановить сторонников продолжения военных действий в Украине.

Орбан считает, что в случае успеха на выборах в Европарламент политических сил, приверженных миру, "военные решения в Европе могут быть замедлены, остановлены и, возможно, даже отменены". "Еще одни выборы пройдут в Америке, где будут представлены кандидат, выступающий за войну, и кандидат, выступающий за мир. Если победит миролюбивый кандидат, то мы получим поддержку от Америки", - заявил Орбан, подразумевая под воинственным кандидатом нынешнего президента США демократа Джо Байдена, а под миротворцем - его предшественника республиканца Дональда Трампа, который хочет вернуться в Белый дом.

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