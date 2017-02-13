Опубликован список пассажиров рухнувшего на Алтае вертолета

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) опубликовала список пассажиров и экипажа вертолета, потерпевшего крушение в Телецком озере Республики Алтай.

Как передает Report, об этом сoобшил Газета.ру.

По данным, на борту находились пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, бывший замглавы региональной администрации Анатолий Банных, гендиректор московского вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

Также на борту находился Глеб Воеводин, который, является профессиональным бейсджампером, победителем различных соревнований по парашютному спорту.