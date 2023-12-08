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Опрос: В Германии рекордное число граждан недовольны работой Шольца

Опрос: В Германии рекордное число граждан недовольны работой Шольца В Германии рекордное число граждан недовольны работой канцлера Олафа Шольца. Последний раз такой уровень недовольства правительством был зафиксирован более 13 лет назад.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 13:59
Опрос: В Германии рекордное число граждан недовольны работой Шольца

В Германии рекордное число граждан недовольны работой канцлера Олафа Шольца. Последний раз такой уровень недовольства правительством был зафиксирован более 13 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, таковы результаты опроса ARD-DeutschlandTrend.

Опрос показал, что лишь 17% респондентов довольны работой правительства, а 82% - совсем недовольны или не удовлетворены вообще.

Только 20% опрошенных довольны работой Шольца, 23% считают, что он является хорошим антикризисным менеджером страны, а 71% придерживаются противоположного мнения.

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Версия на английском языке Poll: Record number of German citizens dissatisfied with Scholz's work

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