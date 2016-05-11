 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Опрос: Трамп почти догнал Хиллари Клинтон по популярности

    В опросе приняли участие 1289 американцев, из них 41% высказались в поддержку Клинтон, а 40% - за Трампа

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Республиканский претендент на пост президента США Дональд Трамп почти сравнялся по популярности среди избирателей с лидером демократической предвыборной гонки Хиллари Клинтон.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует опубликованный в среду опрос агентства Рейтерс и исследовательской службы Ipsos.

    Опрос проводился в период с 6 по 11 мая, участие в нем приняли 1289 взрослых американцев. Из них 41% высказались в поддержку Клинтон, а 40% - за Трампа.

    Как отмечается, популярность миллиардера резко возросла после того, как на прошлой неделе с дистанции сошли два его соперника по республиканской предвыборной гонке: сенатор Тед Круз и губернатор штата Огайо Джон Кейсик.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi