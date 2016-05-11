Опрос: Трамп почти догнал Хиллари Клинтон по популярности

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Республиканский претендент на пост президента США Дональд Трамп почти сравнялся по популярности среди избирателей с лидером демократической предвыборной гонки Хиллари Клинтон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствует опубликованный в среду опрос агентства Рейтерс и исследовательской службы Ipsos.

Опрос проводился в период с 6 по 11 мая, участие в нем приняли 1289 взрослых американцев. Из них 41% высказались в поддержку Клинтон, а 40% - за Трампа.

Как отмечается, популярность миллиардера резко возросла после того, как на прошлой неделе с дистанции сошли два его соперника по республиканской предвыборной гонке: сенатор Тед Круз и губернатор штата Огайо Джон Кейсик.