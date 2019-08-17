Опрос: Большинство британцев выступают против "жесткого" Brexit

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Большинство жителей Великобритании выступают против планов премьер-министра Бориса Джонсона, готового во что бы то ни стало осуществить Brexit не позднее 31 октября этого года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным результатам опроса общественного мнения, осуществленного по заказу газеты The Independent, лишь 34% респондентов согласны с Джонсоном в том, что при необходимости королевство должно покинуть Евросоюз по "жесткому" сценарию - без сделки о дальнейших условиях сотрудничества сторон.

При этом 49% участников опроса заявили, что правительству Б.Джонсона следует попросить ЕС о новой отсрочке Brexit, провести новый референдум или вовсе отказаться от планов вывести Великобританию из Евросоюза. Кроме того, исследование показало, что лишь 19% британских избирателей верят в то, что Джонсону удастся за два с половиной месяца согласовать с Брюсселем новую договоренность об условиях "развода", добившись для королевства лучших условий, чем те, на которые было согласно правительство его предшественницы Терезы Мэй.

42% опрошенных также заявили, что у парламентариев должна быть возможность заблокировать Brexit без сделки в ходе голосования в Палате общин, тогда как против этого высказались 39% респондентов.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества.