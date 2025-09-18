Опрос: 56% французов поддерживают общенациональную забастовку
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 12:17
Во Франции 56% населения выразили поддержку общенациональной забастовке против планируемого сокращения государственных расходов.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса французского канала BFMTV/
Согласно данным, 25% французов выступают против, 18% же заявили, что им "все равно". Остальные респонденты воздержались от оценки.
Акции протеста привели к перебоям в движении общественного транспорта в Париже, Лионе, Бордо и Нанте.
Для обеспечения порядка на время забастовки и протестных акций власти привлекли около 80 тысяч полицейских и жандармов.
Напомним, сегодня по всей Франции проходят более 250 демонстраций в знак протеста против планируемого сокращения государственных расходов.
