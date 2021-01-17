Оппозиция в Уганде отвергла результаты президентских выборов

Оппозиционная партия "Платформа национального единства" отвергла в воскресенье результаты состоявшихся в Уганде 14 января президентских выборов, назвав их "сфабрикованными".

Оппозиционная партия "Платформа национального единства" отвергла в воскресенье результаты состоявшихся в Уганде 14 января президентских выборов, назвав их "сфабрикованными".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

"Мы призываем граждан Уганды отвергнуть произошедшее мошенничество", - говорится в распространенном партией заявлении. Одновременно она потребовала предоставить свободу передвижения своему кандидату на состоявшихся выборах - музыканту и политику Роберту Киагуланьи Ссентаму, известному под именем Боби Вайн.

Глава избирательной комиссии Уганды Саймон Бьябакама объявил 16 января, что победу на президентских выборах одержал действующий глава государства Йовери Кагута Мусевени, получив поддержку 5,8 млн избирателей, или 58,64% поданных голосов. Вайн оказался на второй позиции, за него проголосовали 3,47 млн избирателей, или 34,83%.

Вайн уже заявил, что представленные избиркомом данные являются "шуткой", и назвал себя "избранным президентом". Он объявил, что намерен оспаривать результаты выборов в Верховном суде Уганды. "У меня есть доказательства массовых нарушений во время голосования, я их выложу в интернет, как только он будет разблокирован", - сообщил Вайн. В Уганде с 13 января не работает интернет.

Сам Вайн сейчас находится под охраной военных в своем доме на севере столицы страны - города Кампала. Военные прибыли туда утром 15 января. Власти объявили, что это сделано в интересах Вайна и для его охраны. Однако оппозиционер заявил, что "его дом находится в осаде", а сам он и его семья лишены свободы передвижения.