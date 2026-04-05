ОПЕК+ может формально увеличить добычу нефти на фоне войны с Ираном

ОПЕК+ на фоне войны с Ираном может утвердить рост добычи нефти, который останется формальным.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили четыре источника в организации.

По их данным, в воскресенье восемь стран ОПЕК+ проведут встречу, на которой будет обсуждаться квота на май. При этом возможное решение об увеличении добычи, как ожидается, будет носить в основном декларативный характер, поскольку ключевые производители фактически лишены возможности быстро нарастить поставки.

Отмечается, что из-за войны США и Израиля против Ирана с конца февраля фактически заблокирован Ормузский пролив, являющийся важнейшим маршрутом транспортировки нефти в мире. Это привело к сокращению экспорта из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака - стран ОПЕК+, которые до начала конфликта обладали наибольшими возможностями для существенного увеличения добычи.

В Reuters подчеркивают, что другие участники соглашения, в том числе Россия, также не могут заметно повысить добычу из-за западных санкций и ущерба инфраструктуре, нанесенного в ходе войны в Украине.

Кроме того, в странах Персидского залива нефтяная инфраструктура серьезно пострадала в результате ракетных и беспилотных атак. По словам ряда официальных лиц региона, даже в случае немедленного прекращения войны и открытия Ормузского пролива на восстановление нормальной работы и выход на целевые показатели потребуются месяцы.

На предыдущем заседании 1 марта, когда конфликт уже начал влиять на нефтяные потоки, ОПЕК+ согласовал умеренное увеличение добычи на апрель в объеме 206 тыс. баррелей в сутки.

Спустя месяц, по оценкам, крупнейший в истории сбой поставок нефти привел к выпадению с рынка от 12 до 15 млн баррелей в сутки, что составляет до 15% мирового предложения.

На этом фоне цены на нефть выросли до максимума за четыре года, приблизившись к отметке $120 за баррель. Аналитики JPMorgan ранее допустили, что котировки могут превысить $150 за баррель, если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся до середины мая.

Источники агентства отмечают, что даже в случае утверждения нового повышения квот это не окажет немедленного влияния на реальные объемы поставок, однако станет сигналом о готовности ОПЕК+ увеличить добычу после возобновления работы маршрута через Ормуз. В консалтинговой компании Energy Aspects назвали такое повышение "академическим", пока сохраняются ограничения в проливе.