    • 05 апреля, 2026
    • 14:20
    ОПЕК+ может формально увеличить добычу нефти на фоне войны с Ираном

    ОПЕК+ на фоне войны с Ираном может утвердить рост добычи нефти, который останется формальным.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили четыре источника в организации.

    По их данным, в воскресенье восемь стран ОПЕК+ проведут встречу, на которой будет обсуждаться квота на май. При этом возможное решение об увеличении добычи, как ожидается, будет носить в основном декларативный характер, поскольку ключевые производители фактически лишены возможности быстро нарастить поставки.

    Отмечается, что из-за войны США и Израиля против Ирана с конца февраля фактически заблокирован Ормузский пролив, являющийся важнейшим маршрутом транспортировки нефти в мире. Это привело к сокращению экспорта из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака - стран ОПЕК+, которые до начала конфликта обладали наибольшими возможностями для существенного увеличения добычи.

    В Reuters подчеркивают, что другие участники соглашения, в том числе Россия, также не могут заметно повысить добычу из-за западных санкций и ущерба инфраструктуре, нанесенного в ходе войны в Украине.

    Кроме того, в странах Персидского залива нефтяная инфраструктура серьезно пострадала в результате ракетных и беспилотных атак. По словам ряда официальных лиц региона, даже в случае немедленного прекращения войны и открытия Ормузского пролива на восстановление нормальной работы и выход на целевые показатели потребуются месяцы.

    На предыдущем заседании 1 марта, когда конфликт уже начал влиять на нефтяные потоки, ОПЕК+ согласовал умеренное увеличение добычи на апрель в объеме 206 тыс. баррелей в сутки.

    Спустя месяц, по оценкам, крупнейший в истории сбой поставок нефти привел к выпадению с рынка от 12 до 15 млн баррелей в сутки, что составляет до 15% мирового предложения.

    На этом фоне цены на нефть выросли до максимума за четыре года, приблизившись к отметке $120 за баррель. Аналитики JPMorgan ранее допустили, что котировки могут превысить $150 за баррель, если перебои с поставками через Ормузский пролив сохранятся до середины мая.

    Источники агентства отмечают, что даже в случае утверждения нового повышения квот это не окажет немедленного влияния на реальные объемы поставок, однако станет сигналом о готовности ОПЕК+ увеличить добычу после возобновления работы маршрута через Ормуз. В консалтинговой компании Energy Aspects назвали такое повышение "академическим", пока сохраняются ограничения в проливе.

    "OPEC+" İranla müharibə fonunda neft hasilatını artıra bilər
    OPEC+ may formally boost oil output amid Iran war

    Последние новости

    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну ради "иранской нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    18:46

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

    Милли Меджлис
    Лента новостей