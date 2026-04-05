"OPEC+" İranla müharibə fonunda neft hasilatını artıra bilər
- 05 aprel, 2026
- 15:05
"OPEC+" İranla müharibə fonunda neft hasilatının artırılmasını formal olaraq təsdiqləyə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters"ə təşkilatdakı dörd mənbə bildirib.
Belə ki, bazar günü "OPEC+"un səkkiz ölkəsi may ayı üçün kvotanın müzakirə ediləcəyi görüş keçirəcək. Bununla belə, hasilatın artırılması ilə bağlı mümkün qərarın əsasən deklarativ xarakter daşıyacağı gözlənilir, çünki əsas istehsalçılar faktiki olaraq tədarükü sürətlə artırmaq imkanından məhrumdurlar.
Qeyd olunub ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi səbəbindən fevralın sonundan etibarən dünyada neftin nəqli üçün ən mühüm marşrut olan Hörmüz boğazı faktiki olaraq bloklanıb. Bu, münaqişə başlamazdan əvvəl hasilatı əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq üçün ən böyük imkanlara malik olan "OPEC+" ölkələrindən Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt və İraqdan ixracın azalmasına səbəb olub.
"Reuters"də vurğulanıb ki, razılaşmanın digər iştirakçıları, o cümlədən Rusiya Qərb sanksiyaları və Ukraynadakı müharibə zamanı infrastruktura dəymiş ziyan səbəbindən hasilatı nəzərəçarpacaq dərəcədə artıra bilmir.
Bundan əlavə, Fars körfəzi ölkələrində raket və pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) hücumları nəticəsində neft infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Regionun bir sıra rəsmi şəxslərinin sözlərinə görə, hətta müharibə dərhal dayandırılsa və Hörmüz boğazı açılsa belə, normal işin bərpasına və hədəf göstəricilərinə çatmağa aylar lazım olacaq.
Münaqişənin neft axınlarına təsir etməyə başladığı martın 1-də keçirilən əvvəlki iclasda "OPEC+" aprel ayı üçün hasilatın gündəlik 206 min barel həcmində mülayim artırılmasını razılaşdırıb.
Bir ay sonra, qiymətləndirmələrə görə, neft tədarükündəki tarixin ən böyük kəsir bazardan gündəlik 12-15 milyon barel neftin çıxmasına səbəb olub. Bu isə qlobal təklifin 15%-ə qədərini təşkil edir.
Bunun fonunda neftin qiymətləri son dörd ilin maksimumuna yüksələrək bir barel üçün 120 dollar həddinə yaxınlaşıb. "JPMorgan" analitikləri daha əvvəl ehtimal ediblər ki, Hörmüz boğazı vasitəsilə tədarükdəki fasilələr mayın ortalarına qədər davam edərsə, kotirovkalar bir barel üçün 150 dolları keçə bilər.
Agentliyin mənbələri qeyd ediblər ki, kvotaların yeni artımı təsdiqlənsə belə, bu, real tədarük həcmlərinə dərhal təsir göstərməyəcək, lakin Hörmüz vasitəsilə marşrutun fəaliyyəti bərpa olunduqdan sonra "OPEC+"un hasilatı artırmağa hazır olduğunun siqnalı olacaq. "Energy Aspects" konsaltinq şirkəti boğazda məhdudiyyətlər qaldığı müddətdə belə bir artımı "akademik" adlandırıb.