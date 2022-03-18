ООН: Жертвами войны в Украине стали не менее 780 мирных жителей

С начала боевых действий в Украине погибли не менее 780 мирных жителей, еще 1 252 человека получили ранения.

С начала боевых действий в Украине погибли не менее 780 мирных жителей, еще 1 252 человека получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в период с 24 февраля по 16 марта границы соседних с Украиной стран пересекло 3 169 897 украинцев. При этом более половины украинских беженцев пересекли границы Польши.

Так, наибольшее число украинских беженцев пересекло границы Польши (1 млн 916 тыс. 445). Далее следует Румыния (491 тыс. 409) и Молдова (350 тыс. 886).

Сообщается, что с 18 по 23 февраля на территорию России из Донецкой и Луганской областей Украины перешли 50 тысяч человек.