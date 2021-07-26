ООН заявила о рекордном числе жертв среди мирных жителей в Афганистане

Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об э

Число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первой половине 2021 года достигло рекордного уровня, особенно резкий рост насилия произошел в мае на фоне вывода иностранных сил. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в докладе миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA).

"Число жертв среди гражданского населения составило 5 183 (1 659 убиты) и 3 254 ранены, что на 47% больше, чем в тот же период в 2020 году", - сообщается в докладе миссии по итогам первой половины 2021 года.

Как отмечается, "ООН предупреждает, что без значительной деэскалации насилия в Афганистане в 2021 году может быть зафиксировано самое большое количество задокументированных жертв в год среди гражданского населения" с момента начала ведения подсчетов со стороны миссии.

Ранее в апреле UNAMA сообщала, что число убитых и пострадавших среди гражданского населения в Афганистане в первом квартале 2021 года возросло почти на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.