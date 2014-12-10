ООН заручилась согласием со стороны ряда стран принять у себя сирийских беженцев

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Организация Объединенных Наций заручилась согласием со стороны ряда стран принять у себя сирийских беженцев. Как заявил в Женеве Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антониу Гутерриш, в общей сложности речь идет о переселении более 100 тысяч человек, которые в настоящее время нашли временный приют в Ливане, Иордании, Турции, Ираке и Египте.

Гутерриш сообщил, что на состоявшейся в женевском Дворце наций конференции стран-доноров 28 государств "выразили солидарность с сирийскими беженцами". В результате у ООН есть "твердые и конкретные обещания" относительно приема 66 тысяч человек. Кроме того, еще 11 стран информировали всемирную организацию, что они разрабатывают соответствующие программы. В этой связи Верховный комиссар выразил уверенность, что более 100 тысяч сирийских беженцев получат возможность переехать в новые места временного размещения, информирует Reportсо ссылкой на ТАСС.

Поблагодарив страны-доноры за их позитивный отклик на призыв ООН, Гутерриш подчеркнул, что "это еще не конец процесса". Задача состоит в том, чтобы переселиться смогли 300 тысяч человек, то есть десятая часть всех сирийских беженцев, которые находятся сейчас в пяти соседних с Сирией государствах. Речь идет о людях, нуждающихся в особой поддержке и защите, в частности, женщинах с детьми, больных и тех, кто перенес пытки. "На новом месте они смогут найти условия, близкие к нормальным", - отметил Гутерриш.