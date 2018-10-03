ООН выделила средства на помощь в ликвидации последствий цунами в Индонезии

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ ООН выделила из специального фонда 15 миллионов долларов Индонезии на помощь в ликвидации последствий землетрясения и цунами, которые унесли жизни по крайней мере 1,2 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ).

"Координатор чрезвычайной помощи и заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Марк Лоукок объявили сегодня о выделении 15 миллионов долларов из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) в целях содействия оказанию срочной помощи людям, пострадавшим от землетрясения и цунами… в Индонезии 28 сентября", — говорится в сообщении.

"У правительства Индонезии большой опыт и хорошее оснащение для борьбы со стихийными бедствиями, но иногда, как и всем другим странам, им необходима и помощь извне, учитывая масштабы и сложность этой чрезвычайной ситуации, агентства ООН и гуманитарные организации тесно сотрудничают с правительственными партнерами для оказания помощи в целях спасения жизни", — приводятся в сообщении слова Лоукока.