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ООН: В Северной Корее голодает почти половина населения

ООН: В Северной Корее голодает почти половина населения Опубликованный ООН доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" свидетельствует о прогрессирующем голоде в Корейской Народно-Демократической Республике: 42,4% жителей страны не доедают.
Другие страны
13 июля 2021 г. 19:44
ООН: В Северной Корее голодает почти половина населения

Опубликованный ООН доклад "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире" свидетельствует о прогрессирующем голоде в Корейской Народно-Демократической Республике: 42,4% жителей страны не доедают.

Как сообщает Report, данные охватывают период с 2018 по 2020 год.

В сравнении с предыдущими наблюдениями, которые проводились между 2004 и 2006 годами, ситуация ухудшилась - тогда в Северной Корее голодали 33,8% граждан.

Это наихудший показатель в восточной Азии. Доля голодающего населения в КНДР почти в шесть раз выше среднего показателя по региону - 6,2%. Так, в Монголии число голодающих составляет 4,3% жителей, в остальных странах людей, которые недоедают, еще меньше.

В документе также сообщается, что в конце 2020 года в КНДР от постоянного голода страдали порядка 300 тыс. детей до пяти лет, уточняется, что все они имеют задержку в развитии.

Хуже всего в мире продовольствием обеспечено население Сомали, где голодают 59,5% жителей.

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