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ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей

ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжит оказание в Афганистане гуманитарной помощи, в которой нуждаются около 10 млн детей
Другие страны
23 августа 2021 г. 12:55
ООН: В гуманитарной помощи нуждаются около 10 млн афганских детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) продолжит оказание в Афганистане гуманитарной помощи, в которой нуждаются около 10 млн детей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила исполнительный директор фонда Генриетта Фор.

"Наша приверженность детям Афганистана является неизменной, и наша цель состоит в том, чтобы права каждого и всех из них реализовывались и защищались", - сказала она, подчеркнув, что ЮНИСЕФ "останется на месте сейчас и в ближайшее время".

"Сегодня около 10 млн детей в Афганистане нуждаются в гуманитарной помощи для выживания. Около 1 млн детей, согласно прогнозам, в течение этого года столкнутся с острым недоеданием и могут умереть без лечения", - констатировала Фор.

Она обратила внимание на тот факт, что, согласно оценкам, 4,2 млн юных афганцев не посещают школу, в том числе более 2,2 млн девочек. С января представители ООН задокументировали более 2 тыс. случаев нарушения прав детей в стране. Около 435 тыс. детей и женщин в Афганистане являются внутренне перемещенными лицами.

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