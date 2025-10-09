ООН: В Газу поступает менее 20% от необходимого объема помощи

Объем поступающей гуманитарной помощи в сектор Газа в настоящее время составляет менее 20% от необходимого.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.

"Мы доставляем, возможно, менее 20% от того, что нам нужно поставлять. Нам необходимо, чтобы (в палестинский анклав - ред.) прибывали сотни грузовиков", - сказал он.

Флетчер указал, что после установления перемирия в секторе Газа всемирная организация намерена нарастить поставки помощи до "сотен грузовиков в день".

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу предложенного им мирного плана.