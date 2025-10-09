BMT: Qəzzaya lazımi yardım həcminin 20%-dən azı daxil olur
Qəzza sektoruna daxil olan humanitar yardımın həcmi hazırda lazımi səviyyənin 20%-dən azını təşkil edir.
"Report"un məlumatına görə, BMT Baş katibinin humanitar məsələlər müavini və fövqəladə hallar üzrə koordinatoru Tom Fletçer jurnalistlərə bəyanat verib.
"Biz çatdırmalı olduğumuz həcmin 20%-dən də azını çatdırırıq. Bizə (Fələstin anklavına - red.) yüzlərlə yük maşınının daxil olması lazımdır", - o deyib.
Fletçer qeyd edib ki, Qəzza sektorunda atəşkəs bərqərar edildikdən sonra ümumdünya təşkilatı yardım çatdırılmasını "gündə yüzlərlə yük maşını"na qədər artırmaq niyyətindədir.
