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ООН: "Талибан" несет ответственность за журналистов в Афганистане

ООН: "Талибан" несет ответственность за журналистов в Афганистане "Мои коллеги в Кабуле поддерживают контакты с журналистами из разных стран, работающих в Афганистане, и получают всю необходимую гуманитарную поддержку".
Другие страны
3 сентября 2021 г. 07:22
ООН: Талибан несет ответственность за журналистов в Афганистане

"Мои коллеги в Кабуле поддерживают контакты с журналистами из разных стран, работающих в Афганистане, и получают всю необходимую гуманитарную поддержку".

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Журналисты оказывают неоценимую важную услугу в любом обществе, особенно в Афганистане, где талибы несут ответственность за то, чтобы женщины-журналисты выполняли свою работу без страха", - сказал он.

Несколько дней назад представитель "Талибана" заявил, что журналистам нет никаких препятствий для работы в регионе. По данным Международной федерации журналистов, сотни представителей СМИ, работающих в ведущих мировых СМИ, подали заявки на аккредитацию в Афганистане.

Вусала Аббасова

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Əfqanıstanda jurnalistlərə görə məsuliyyət “Taliban”ın üzərinə düşür”

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