ООН: Страны должны нарастить обмен информацией в сфере борьбы с терроризмом

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Странам-членам ООН необходимо активнее обмениваться информацией в сфере борьбы с международным терроризмом. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый заместитель генерального секретаря ООН Ян Элиассон, выступая на встрече, посвященной противодействию феномену иностранных боевиков.

Как напомнил Элиассон, на сегодняшний день, по оценкам экспертов Совета Безопасности, более 25 тыс. боевиков из около 100 государств воюют в Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене и Ливии. По словам заместителя генсека, с середины 2014 года это число выросло на 70%.

"Ни одна страна не может справиться с этим вызовом в одиночку", - указал Элиассон, подчеркнув важность "рассмотрения новых инициатив для борьбы с этой растущей угрозой".