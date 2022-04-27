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ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь", представители всемирной организации в среду связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции.
Другие страны
27 апреля 2022 г. 21:25
ООН сформировала команду по эвакуации гражданских из Мариуполя

Управление ООН по гуманитарным вопросам сформировало команду по эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь", представители всемирной организации в среду связались с Москвой и Киевом для подготовки этой операции.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

"Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе", - сказал он.

"Сегодня, в среду, у нас велось обсуждение с властями в Москве и Киеве для разработки операционных рамок по эвакуации гражданского населения", - добавил Хак.

Он сообщил, что условия для начала эвакуации с "Азовстали", о принципиальной договоренности по которой ранее сообщили в ООН, пока не обеспечены, контакты с властями России и Украины продолжаются.

По его словам, что подготовка операции по эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе может растянуться на несколько дней.

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