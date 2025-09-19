ООН разрешила президенту Палестины выступить на Генассамблее
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 19:00
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за разрешение президенту Палестины Махмуду Аббасу выступить на ежегодной встрече мировых лидеров на следующей неделе по видеосвязи.
Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.
Резолюция получила 145 голосов "за", пять голосов "против", шесть стран воздержались.
Ранее США заявили, что не выдадут Махмуду Аббасу визу для поездки в Нью-Йорк. Также Госдепартамент США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
