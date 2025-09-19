BMT Fələstin Prezidentinə Baş Assambleyada çıxış etməyə icazə verib
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 20:08
BMT Baş Assambleyası Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasın gələn həftə dünya liderlərinin videokonfrans vasitəsilə illik toplantısında çıxış etməsinə icazə verib.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Qətnamənin lehinə 145, əleyhinə 5 səs verilib, 6 ölkə bitərəf qalıb.
Daha əvvəl ABŞ Mahmud Abbasa Nyu Yorka gəlmək üçün viza verməyəcəyini açıqlamışdı. ABŞ Dövlət Departamenti Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyasında iştirak edən Fələstin nümayəndələrinə də viza verməkdən imtina edib.
