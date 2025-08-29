    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    • 29 avqust, 2025
    • 18:48
    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib

    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə gələn ay BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün viza verməkdən imtina edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Dövlət Departamentinin saytında dərc edilib.

    ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun qəbul etdiyi qərara əsasən, Fələstin Azadlıq Təşkilatının (FAT) üzvlərinə və Fələstin administrasiyasının nümayəndələrinə viza verilməsindən imtina edilib.

    Bəyanatda deyilir ki, qərar FAT və Fələstin administrasiyasının "öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, sülh prosesinin perspektivlərini sarsıtması" ilə əlaqədardır.

    Bəyanatda qeyd olunur ki, FAT və administrasiya "öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi, İsrail Dövləti ilə dinc yanaşı yaşamaq və kompromis yoluna qayıtmaq üçün konkret addımlar atacağı" təqdirdə Vaşinqton təkrar əməkdaşlığa açıqdır.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    US State Department denies visas to Palestinian representatives ahead of upcoming UN General Assembly

