ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib
- 29 avqust, 2025
- 18:48
ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə gələn ay BMT Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün viza verməkdən imtina edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məlumat Dövlət Departamentinin saytında dərc edilib.
ABŞ dövlət katibi Marko Rubionun qəbul etdiyi qərara əsasən, Fələstin Azadlıq Təşkilatının (FAT) üzvlərinə və Fələstin administrasiyasının nümayəndələrinə viza verilməsindən imtina edilib.
Bəyanatda deyilir ki, qərar FAT və Fələstin administrasiyasının "öz öhdəliklərini yerinə yetirməməsi, sülh prosesinin perspektivlərini sarsıtması" ilə əlaqədardır.
Bəyanatda qeyd olunur ki, FAT və administrasiya "öz öhdəliklərini yerinə yetirəcəyi, İsrail Dövləti ilə dinc yanaşı yaşamaq və kompromis yoluna qayıtmaq üçün konkret addımlar atacağı" təqdirdə Vaşinqton təkrar əməkdaşlığa açıqdır.