    Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

    • 29 августа, 2025
    • 18:39
    Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

    Госдепартамент США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в следующем месяце.

    Как сообщает Report, информация опубликована на сайте Госдепа.

    Согласно информации, решение принял государственный секретарь Марко Рубио. Отказ касается членов Организации освобождения Палестины (ООП) и представителей палестинской администрации.

    В заявлении говорится, что решение принято "в интересах национальной безопасности" и связано с тем, что ООП и палестинская администрация "не выполняют свои обязательства, подрывают перспективы мирного процесса".

    "Для того, чтобы ООП и ПА могли считаться партнерами по мирным переговорам, они должны отвергнуть терроризм – включая бойню 7 октября - и прекратить подстрекательство к терроризму, как того требует законодательство США и как ранее обещала ООП", - говорится в заявлении.

    В Госдепе также предостерегли Палестину от "попыток обходить переговорный процесс через международные правовые механизмы", среди которых заявки в Международный уголовный суд, Международный суд ООН, а также усилия по одностороннему признанию палестинского государства. Именно эти шаги, согласно заявлению, "способствовали отказу ХАМАС освободить израильских заложников и срыву переговоров о прекращении огня в Газе".

    В то же время миссия Палестины при ООН сохранит право на визовые исключения в рамках Соглашения о штаб-квартире ООН.

    В заявлении отмечается, что Вашингтон остается открытым для "повторного взаимодействия", если ООП и администрации "выполнят свои обязательства, предпримут конкретные шаги к возвращению на путь компромисса и мирного сосуществования с Государством Израиль".

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edib
    Английская версия Английская версия
    US State Department denies visas to Palestinian representatives ahead of upcoming UN General Assembly

    Лента новостей