İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    • 03 yanvar, 2026
    • 16:45
    Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 29 min 082,2 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,1 % çoxdur.

    Dekabrın 1-nə ölkədə 18,6 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3 dəfə azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 592,8 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,8 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi kolbasa istehsalı

    Son xəbərlər

    17:18

    GCSP: Avropa İttifaqı TRIPP layihəsini Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri modeli üzrə dəstəkləyə bilər

    İnfrastruktur
    17:15

    Ukrayna XİN başçısı: Kiyev Maduronun legitimliyini tanımır

    Digər ölkələr
    17:00

    Fevralın 19-da Azərbaycanda Ramazan ayı başlayır

    Din
    16:57

    Zelenski Şmıqala baş nazirin müavini və energetika naziri vəzifəsini təklif edib

    Energetika
    16:55

    İspaniyalı futbolçu 2026-cı ildə meydana çıxmaya bilər

    Futbol
    16:55

    Koşta: Aİ Venesuelada vəziyyətin sülh yolu ilə həllini dəstəkləməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    16:45

    Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb

    Sənaye
    16:42

    Azərbaycan alkoqollu və alkoqolsuz içkilərin idxalı ilə bağlı xərclərini 13 %-dən çox artırıb

    Biznes
    16:37

    Maduro ilə xanımı ABŞ-də narkoterrorizm və silahlı cinayətlərdə ittiham edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti