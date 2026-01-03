Azərbaycanda kolbasa istehsalı 4 %-dən çox artıb
Sənaye
- 03 yanvar, 2026
- 16:45
Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 29 min 082,2 ton kolbasa məmulatları istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4,1 % çoxdur.
Dekabrın 1-nə ölkədə 18,6 ton hazır məhsul ehtiyatı yaranıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 3 dəfə azdır.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 4 milyard 592,8 milyon manatlıq qida məhsulları istehsal edilib ki, bu da illik müqayisədə 9,8 % çoxdur.
