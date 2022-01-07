ООН призвала стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия

ООН призывает все стороны в Казахстане к сдержанности, насилие и убийства неприемлемы.

ООН призывает все стороны в Казахстане к сдержанности, насилие и убийства неприемлемы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане внимательно и призываем всех вовлеченных проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и использовать мирные средства для разрешения ситуации", - сказал Дюжаррик.

По его словам, важно, чтобы насилие прекратилось, демонстранты должны проводить акции мирным образом. "Убийство полицейских и других неприемлемо, убийство демонстрантов - так же", - указал он.

"В любой ситуации есть потребность в соблюдении прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка", - добавил он.