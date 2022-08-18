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ООН планирует направить больше судов с зерном из Украины в Африку

ООН планирует направить больше судов с зерном из Украины в Африку ООН намерена организовать отправку большего количества судов с продовольствием в Африку.
Другие страны
18 августа 2022 г. 06:11
ООН планирует направить больше судов с зерном из Украины в Африку

ООН намерена организовать отправку большего количества судов с продовольствием в Африку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя тот факт, что пока из украинских портов был отправлен лишь один груз продовольствия в Африку.

"Мы прилагаем усилия, чтобы направить больше продовольствия в Африку, - сказал он. - Как вы знаете, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно Brave Commander уже отправилось туда", - подчеркнул представитель генсека.

По его словам, движение судов в порты Украины и оттуда с грузами продовольствия само по себе способствует смягчению продовольственного кризиса. "Движение судов само по себе снижает давление на цены. Даже если суда идут не в Африку, их движение помогает снизить глобальные цены на продовольствие и помогает всему миру", - добавил Хак.

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