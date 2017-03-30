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    ООН: около 400 млн человек в АТР живут за чертой бедности

    Таким образом, за чертой бедности находится каждый десятый житель региона

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Около 400 млн человек или почти каждый десятый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) живут за чертой бедности. Такие данные содержатся в новом докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

    Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире организации.

    Согласно данным ЭСКАТО, на развивающиеся страны региона приходится четвертая часть всех тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой бедности.

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