ООН: около 400 млн человек в АТР живут за чертой бедности

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Около 400 млн человек или почти каждый десятый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) живут за чертой бедности. Такие данные содержатся в новом докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в штаб-квартире организации.

Согласно данным ЭСКАТО, на развивающиеся страны региона приходится четвертая часть всех тех, кто ежедневно сталкивается с проблемой бедности.