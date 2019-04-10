ООН: ​Около 2,8 млн венесуэльцев нуждаются в медицинской помощи

Около 2,8 млн венесуэльцев нуждаются в медицинской помощи, в стране увеличилась смертность и число неинфекционных заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.

"По нашим данным, около 2,8 млн людей в Венесуэле нуждаются в медицинской помощи, включая 1,1 млн детей до пяти лет", - сказал он.

"Венесуэльская система здравоохранения страдает от нехватки персонала, медицинского оборудования, поставок медикаментов и перебоев в электроснабжении, - сказал он. - Это увеличивает риск смертности от диабета, гипертонии, рака, ВИЧ-инфекций".

"Увеличилось число случаев таких неинфекционных заболеваний как туберкулез, дифтерия, малярия, - указал Лоукок. - По данным ВОЗ, в 2017 году зарегистрировано 400 тыс. случаев заболевания малярией - на 70% больше, чем в 2016 году".