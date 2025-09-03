ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины
- 03 сентября, 2025
- 22:45
Представители ООН обсудили с должностными лицами американской администрации решение США отказать в выдаче виз членам палестинской делегации в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) всемирной организации.
Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы подняли этот вопрос напрямую с властями Соединенных Штатов на основании их обязательств по соглашению о штаб-квартире, мы пытаемся получить разъяснения. Как я полагаю, очевидно, что последствия этого решения вызывают крайнюю тревогу", - сказал он.
Напомним, что 29 августа Госдепартамент отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.