Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 22:45
    ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины

    Представители ООН обсудили с должностными лицами американской администрации решение США отказать в выдаче виз членам палестинской делегации в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) всемирной организации.

    Как передает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    "Мы подняли этот вопрос напрямую с властями Соединенных Штатов на основании их обязательств по соглашению о штаб-квартире, мы пытаемся получить разъяснения. Как я полагаю, очевидно, что последствия этого решения вызывают крайнюю тревогу", - сказал он.

    Напомним, что 29 августа Госдепартамент отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам Палестинской национальной администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

    Палестина США Махмуд Аббас ООН Стефан Дюжаррик визы

    Последние новости

    23:45

    Число погибших при крушении фуникулера "Глория" в Лиссабоне возросло до 15 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:39

    Трамп пригласил Навроцкого на саммит G20 в 2026 году

    Другие страны
    23:21

    Зеленский допускает "корейский сценарий" для Украины с оговорками

    Другие страны
    23:11
    Фото

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    23:04

    В Джалилабадском районе вспыхнул пожар в жилом доме

    Другие
    23:04

    СМИ: США приостановили введение безвиза с Аргентиной

    Другие страны
    22:45

    ООН обсудила с США вопрос виз для делегации Палестины

    Другие страны
    22:29

    ООН: Не менее 21 тыс. детей стали инвалидами из-за действий Израиля в Газе

    Другие страны
    22:25

    В Нидерландах задержали подростка после серии взрывов в Амстердаме

    Другие страны
    Лента новостей