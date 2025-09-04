BMT ABŞ ilə Fələstin nümayəndə heyəti üçün viza məsələsini müzakirə edib
BMT nümayəndələri ABŞ administrasiyasının rəsmiləri ilə beynəlxalq təşkilatın Baş Assambleyasının növbəti sessiyası ərəfəsində ABŞ-ın Fələstin nümayəndə heyətinin üzvlərinə viza verilməsindən imtina qərarını müzakirə ediblər.
"Report"un xəbərinə görə, bunu brifinqdə BMT baş katibinin rəsmi nümayəndəsi Stefan Düjarrik deyib.
"Biz qərargah razılaşması üzrə öhdəliklərinə əsaslanaraq, bu məsələni birbaşa ABŞ səlahiyyətliləri ilə qaldırdıq, aydınlıq əldə etməyə çalışırıq. Düşünürəm ki, bu qərarın nəticələrinin həddən artıq qorxulu olduğu aydındır",- o deyib.
Xatırladaq ki, avqustun 29-da Dövlət Departamenti BMT Baş Assambleyasının növbəti sessiyası ərəfəsində Fələstin Azadlıq Təşkilatının üzvlərinə və Fələstin Milli Administrasiyasının rəsmilərinə, o cümlədən Fələstin prezidenti Mahmud Abbasa viza verməkdən imtina edib.