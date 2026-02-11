Платите быстрее с Личным Кабинетом Milliön
- 11 февраля, 2026
- 15:56
Milliön впервые представляет Личный Кабинет на терминалах для наличных платежей - более быстрый, удобный и умный способ оплаты.
С этой новой функцией вы сможете совершать ежедневные платежи за коммунальные и другие услуги без лишней траты времени. После регистрации в Личном Кабинете вам больше не нужно вводить идентификаторы клиентов или номера счетов для каждой транзакции. Ваши данные вводятся один раз, сохраняются в виде шаблона и автоматически доступны для будущих платежей.
Преимущества Личного Кабинета
✅ Быстрые платежи - совершайте операции всего в несколько касаний
✅ Экономия времени - нет необходимости повторно искать или вводить данные
✅ Сохранённые шаблоны - для часто используемых услуг
✅ Просто и удобно - не нужно каждый раз помнить номера счетов
Как зарегистрироваться в Личном Кабинете
- Нажмите "Войти" на иконке Личного кабинета в правом верхнем углу.
- Введите номер мобильного телефона
- Введите одноразовый код OTP, отправленный на телефон
- Создайте PIN-код
- Для более быстрых платежей создайте шаблоны и нажмите "Сохранить" - информация будет сохранена для будущих транзакций
Личный Кабинет Milliön запоминает ваши данные за вас, а вы можете совершать платежи быстро, легко и удобно.