Платите быстрее с Личным Кабинетом Milliön

    Бизнес
    • 11 февраля, 2026
    • 15:56
    Milliön впервые представляет Личный Кабинет на терминалах для наличных платежей - более быстрый, удобный и умный способ оплаты.

    С этой новой функцией вы сможете совершать ежедневные платежи за коммунальные и другие услуги без лишней траты времени. После регистрации в Личном Кабинете вам больше не нужно вводить идентификаторы клиентов или номера счетов для каждой транзакции. Ваши данные вводятся один раз, сохраняются в виде шаблона и автоматически доступны для будущих платежей.

    Преимущества Личного Кабинета

    Быстрые платежи - совершайте операции всего в несколько касаний

    Экономия времени - нет необходимости повторно искать или вводить данные

    Сохранённые шаблоны - для часто используемых услуг

    Просто и удобно - не нужно каждый раз помнить номера счетов

    Как зарегистрироваться в Личном Кабинете

    1. Нажмите "Войти" на иконке Личного кабинета в правом верхнем углу.
    2. Введите номер мобильного телефона
    3. Введите одноразовый код OTP, отправленный на телефон
    4. Создайте PIN-код
    5. Для более быстрых платежей создайте шаблоны и нажмите "Сохранить" - информация будет сохранена для будущих транзакций

    Личный Кабинет Milliön запоминает ваши данные за вас, а вы можете совершать платежи быстро, легко и удобно.

